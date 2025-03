Bardeggia regala tre punti d’oro all’Urbino

Urbino 2 Atletico Mariner 0 (4-3-1-2); Porcellini; Nisi, Boccioletti, Morelli (11’ st Pierpaoli), Bellucci; Tamagnini, Cusimano, Zancocchia (34’ st Palazzi); Bardeggia (40’ st Montesi); Galante (40’ st Serges), Sergiacomo (25’ st Arcangeli). All. Mariani.ATLETICO MARINER (4-4-1-1): Amato; Eulisi, Luciani (37’ st Lalaj), Oddi (37’ st Sharif), De Vito (24’ pt Marucci); Kiwobo, Lorenzoni, Picciola, Cialini (21’ st Tassi); Napolano; Verdesi (16’ st Rodriguez). All. Grelli.Arbitro: Eletto di Macerata.Reti: 30’ e 33’ st Bardeggia.

Vittoria all’inglese per i ducali. Partita con importanti obiettivi per entrambe le formazioni. L’Urbino cerca i tre punti per la migliore posizione playoff, il Mariner vuole portare a casa punti per fare un balzo avanti in classifica ed evitare l’ultimo posto. Partita bloccata nei primi minuti poi Bardeggia cerca di bucare la retroguardia ospite attenta a sventare. Al 12’ azione corale gialloblù con il tiro di Boccioletti che viene deviato da Amato sulla traversa. Dal corner Galante in semirovesciata calcia non lontano dal palo. Al 20’ Cialini prova a girarsi nell’area piccola e Cusimano rimpalla in angolo. Al 24’ graziato Cialini dall’arbitro che viene solo ammonito per un fallo di reazione su Zancocchia. Poi super slalom di Galante che però non trova il varco per calciare.

Risponde subito Napolano ma la punizione è respinta da Porcellini. Al 44’ Zancocchia su punizione dal limite trova Amato attento sul suo palo e poi Bardeggia un minuto dopo calcia con palla che viene deviata all’ultimo in angolo dalla difesa. Nella ripresa l’Urbino ci prova ma il Mariner si difende bene anche con qualche furbizia per perdere tempo. Occorre attendere il 25’ per registrare una conclusione di Pierpaoli respinta con Sergiacomo che non trova il tap-in da due passi. Poi Tassi lanciato dalle retrovie entra in area e calcia, bravo Porcellini a respingere. Al 29’ miracolo di Amato su Galante ma nella ripartenza in contropiede ancora Tassi trova Porcellini attento. Alla mezz’ora la sblocca l’Urbino, Bardeggia entra in area supera due avversari e calcia sul primo palo per l’1-0. Mariner colpito a freddo e l’Urbino al 33’ sulle ali dell’entusiasmo raddoppia: azione di Galante che serve in area Bardeggia che di destro la mette all’incrocio. Apoteosi gialloblù e partita in ghiaccio. Grande vittoria dell’Urbino che avvicina il quarto posto e spera. Il Mariner occupa con i Portuali l’ultima casella ma al Montefeltro non ha demeritato. I migliori Bardeggia e Tamagnini nell’Urbino, bene Cialini e Napolano nel Mariner.