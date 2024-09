Basket donne A2. Doppia sconfitta ma senza patemi per il Giussano

Due sconfitte indolori per il Giussano, che è andato a Strasburgo per le prime amichevoli stagionali. Colico e compagne hanno perso 77-65 contro le francesi di Geispolsheim e 74-69 contro le tedesche di Freiburg. "Due partite che sono servite per mettersi alla prova contro avversarie di valore - racconta l’allenatrice Moky Stazzonelli - contro le francesi, che hanno due americane molto forti, abbiamo sofferto tanto all’inizio il gioco aggressivo. Col passare dei minuti ci siamo adattate e abbiamo ricucito parzialmente lo strappo. Ho fatto giocare tutte perché devo imparare a conoscerle. Ha giocato molto bene Francesca Diotti, che è il perno della squadra soprattutto adesso che nel ruolo di playmaker ci manca l’infortunata Sophia Lussignoli. Bene anche Greta Ramon e l’azzurrina Bernardi. Mi è piaciuta molto pure la polacca Magdalena Szajtauer, che ha realizzato 14 punti e catturato 9 rimbalzi". Con poco riposo nelle gambe Giussano ha replicato contro Freinburg, formazione tedesca di A1. "Si sono visti dei miglioramenti, siamo partite fortissimo sospinte dalla triple di Martina Crippa. Ho dato tanto spazio alle giovanissime. In particolare si è messa in luce Cristiana Petronio".

Ant.Gal.