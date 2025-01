Basket giovanile: Stefano, baby della Unahotels, ha vinto il torneo delle regioni da protagonista. Mambriani esalta l’Emilia Romagna

La tredicesima edizione del Memorial Mario Fabbri va all’Emilia-Romagna che deve ringraziare l’ennesimo gioiellino della cantera Unahotels, Stefano Mambriani (foto). Nel torneo delle regioni, vero e proprio antipasto delle future selezioni nazionali, il baby dell’Under 14 biancorossa ha fatto faville, prendendo letteralmente per mano la selezione della nostra regione in ogni match, risultando il top-scorer regionale della manifestazione con un high di 28 punti nella finalissima.

Nel girone eliminatorio, Mambriani ha condotto l’Emilia-Romagna alla vittoria su Veneto (103-67), Friuli Venezia Giulia (95-53) e Toscana (92-63) segnando, rispettivamente, 16 punti nei primi due match e 14 contro i toscani. In semifinale, la formazione di coach Carnaroli ha avuto la meglio del Lazio per 88-59 con Mambriani autore di 13 punti, mentre nella finalissima contro la Lombardia, vinta per 97-64, il canterano della Unahotels ha firmato, come detto, 28 punti, grazie ai suoi centimetri dominanti: alla fine per Mambriani saranno 87 i punti totali nel torneo mentre il bolognese Govoni, suo "gemello del gol", si è fermato ad 85 totali che sono valsi un percorso netto e la vittoria finale dell’Emilia-Romagna.

Cesare Corbelli