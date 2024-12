Basket. La Fides di Paludi una macchina perfetta

Con l’ennesimo successo, il 12esimo consecutivo dall’inizio della Conference Nord Ovest della Serie C Toscana di basket, la Wetech’s Fides chiude un anno solare memorabile e consolida il primato solitario nel girone B. Grazie al 90–85 conquistato a Prato con i Dragons, diretti concorrenti per i quartieri nobili della classifica, i montevarchini portano a 6 i punti di vantaggio proprio sui lanieri e su Pino Firenze. Da record la striscia vincente dei gialloverdi di coach Paludi che, dopo la sosta, concluderanno l’andata l’11 gennaio alle 18, tra le mura amiche, con Agliana. Sempre più convinti della propria forza i valdarnesi hanno affrontato la gara con estrema determinazione e fin dalla prima palla a due gli avversari sono stati costretti ad inseguire. Avanti 22-18 e 47-41 nei primi due quarti, i fidessini devono contenere nella seconda metà del match la reazione dei pratesi che riescono anche a pareggiare a quota 70, a 7’ e 25" dall’epilogo. Si va avanti in equilibrio ma alla fine è Montevarchi ad esultare.

G.B.