Basket. L’importanza di un derby vinto

L’Etrusca San Miniato ha messo a segno una vittoria di grande importanza al Palazzetto di Fontevivo, imponendosi su Use Empoli con il punteggio di 86-75 in una sfida intensa e ricca di emozioni, soprattutto nella seconda parte della gara. La partita attesissima dai tifosi, ha rappresentato un banco di prova importante per i ragazzi di coach Martelloni, che sono riusciti a mettere in campo non solo qualità tecniche ma anche carattere e determinazione.

Il primo quarto è stato equilibrato, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto e hanno messo in mostra un ritmo alto finché Use Empoli ha chiuso i primi dieci minuti avanti sul 18-21, sfruttando qualche errore iniziale di San Miniato e mostrando una buona organizzazione offensiva. Tuttavia già dal secondo quarto, la musica è cambiata. San Miniato ha stretto le maglie in difesa, costringendo gli avversari a tiri difficili e limitando il loro gioco perimetrale. In attacco difatti la squadra ha trovato fluidità e precisione, con un parziale di 25-12 che ha ribaltato il risultato e mandato i padroni di casa al riposo lungo avanti sul 43-33.

Nel terzo quarto, la partita ha continuato a viaggiare su binari favorevoli per San Miniato, che ha dimostrato una grande capacità di gestione. Nonostante i tentativi di Empoli di rientrare in partita, i padroni di casa hanno mantenuto alta l’intensità difensiva e sono stati lucidi nel colpire nei momenti chiave concludendo in un parziale di 19-17 per consolidare il vantaggio ed entrare nell’ultimo periodo con una buona dose di fiducia.

Nell’ultimo quarto Use Empoli ha tentato di alzare il ritmo e di ricucire lo svantaggio ma l’Etrusca ha risposto colpo su colpo. A brillare è stato il collettivo ma tra tutti spicca la prestazione straordinaria di Menconi, vero trascinatore in attacco e punto di riferimento nei momenti più delicati della gara. Con questa vittoria, San Miniato ha consolidato il primato in classifica, portando a casa due punti preziosissimi in ottica della seconda fase del campionato.

Andrea Martina Torre