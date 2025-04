Basket: rinvio partite per lutto nazionale, play-in domenica

Come tutti gli altri sport, anche nel basket, per sabato è previsto il rinvio delle partite che si dovevano giocare, per rispettare il lutto nel giorno dei funerali di Papa Francesco, tra l’altro nell’ultimo giorno di lutto nazionale.

In serie "B" femminile interregionale si giocherà, quindi, domenica, alle 21, al "Palatagliate", la gara "secca" tra Green Le Mura Spring e Basket Golfo, valida per il play-in ad eliminazione diretta. Le biancorosse, arrivate terze in campionato, affronteranno le piombinesi che si sono piazzate al sesto posto. Anche l’altra sfida, quella tra Toscana Legno Piede Livorno e Il Palagiaccio Firenze Academy, si giocherà domenica. Per le ragazze di Ferretti, che arrivano dalla bella vittoria nell’ultima della regular season, in casa contro Ceprini Costruzioni Orvieto, l’obiettivo è, ovviamente, passare il turno.

In Divisione Regionale "1" maschile anche la Libertas giocherà domenica (e non più sabato) in casa dello Studio Arcadia Valdicornia, al "Palamontale" di Campiglia Marittima, alle 18, nell’ultima giornata di regular season, in attesa, poi, di giocare i playoff.

Al. Lomb.