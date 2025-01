Basket Serie B. Desio con Chiumenti aspetta Ragusa: obbligatorio vincere

Dopo sei giornate (e cinque sconfitte) fuori, torna stasera a disposizione di coach Edoardo Gallazzi il pivot Alberto Chiumenti. In panchina ma non utilizzato precauzionalmente nella gara persa all’over-time mercoledì a Casale Monferrato, oggi (20.30 PalaFitLine) contro il fanalino di coda Virtus Ragusa il lungo veneto sarà in campo.

Superati i problemi alla schiena, darà il suo contributo nella sfida forse più delicata dell’anno. Battere i siciliani rappresenterebbe una boccata d’ossigeno dopo un periodo complicato e prima di un’altra serie di partite molto dura. Ma i passi avanti visti contro Vicenza (oltre 30 minuti alla pari) e il blitz sfiorato a Casale danno un pizzico di ottimismo.

In Serie C la Galvi Lissone cerca il primo squillo del nuovo corso con Marinò e Radice. Al Palafarè arriva stasera alle 21 una Virtus Cermenate in crisi nera che dopo aver veleggiato al primo posto per due mesi e mezzo e totalizzato nove vittorie di fila, ora è in striscia negativa da quattro turni. Stesso orario per il match di Varedo per la Eco Peg Varedo che ha poche chance contro Pallacanestro Milano. Anticipa alle 18.30 la Fortitudo Busnago che riceve Settimo Milanese. L’unica in campo di domenica è il Basket Seregno a Opera.

Ro.San.