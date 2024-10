Basket serie b. Un altro derby per la Sba di Fioravanti: al Pala Estra arriva la capolista Costone

Riflettori puntati sul PalaEstra, dove stasera la Scuola Basket Arezzo affronterà Costone Siena, la capolista del girone B di serie B interregionale. Dopo la sconfitta di Empoli al termine di una sfida combattuta, la squadra di coach Fioravanti ha potuto ricaricare le energie in vista di un impegno altrettanto ostico, dove gli amaranto sperano di trovare risorse supplementari dal pubblico amico per avere la meglio dei gialloverdi senesi, che dopo la promozione dello scorso anno stanno continuano a viaggiare col vento in poppa. La Vismederi ha cambiato coach con l’arrivo di Belletti e attorno a capitan Bruttini ha costruito una rosa molto valida, con gli innesti di Bastone, Torrigiani e dei gemelli Paoli a rinforzare ogni reparto. Dopo tre partite, Costone può vantare il miglior attacco del girone con quattro giocatori oltre i 15 punti di media a partita (Bastone, Filippo Paoli, Zenelli e Nasello). Per giocarsi la vittoria, dunque, la Bc Servizi dovrà prima di tutto riuscire a contenere le bocche di fuoco ospiti disputando una gara intensa e accorta dal punto di vista difensivo. Dall’altro lato del campo, poi, sarà necessario trovare punti anche dalle rotazioni per poi avere i migliori realizzatori ancora lucidi per le fasi decisive della contesa. La palla a due al Palasport Estra di Arezzo è in programma alle ore 21.

Luca Amorosi