Basket serie C. Angels, blindato il secondo posto. E passi da Titans verso i playoff

È una vittoria che vale il secondo posto matematico, quella degli Angels a Fossombrone. Finisce 72-75 una partita che consente a Santarcangelo di rimanere così all’inseguimento dell’imbattuta capolista Forlimpopoli in vista del big match di sabato al PalaSgr. Nella tana della terza della classe, la Dulca battaglia fin dal primo minuto. A fine primo quarto è pari a quota 17, mentre nel secondo Fossombrone prova a scappare sul +8 prima della nuova rimonta clementina (38-36 a metà). Il terzo quarto non cambia l’ordine delle cose (55-53), mentre in dirittura d’arrivo ecco che gli Angels operano il sorpasso. Nel finale i liberi di Giovannelli e Goi firmano il +3, con i locali a sbagliare la tripla del pari. È festa Angels.

Il tabellino: Goi 6, Giovannelli 18, Vandi, Ronci, Macaru 3, Benzi ne, Rossi, Bedetti 17, Mari 4, Frisoni, Lombardi 2, Saltykov 25. All.: Serra.

Bella vittoria anche per la Pallacanestro Titano, che vince 75-65 con una squadra meglio classificata, il Pisaurum, e resta in corsa per i playoff. I Titans, anche a +15, resistono al ritorno marchigiano del quarto periodo, dieci minuti in cui la stella ospite Maggiotto segna addirittura 16 punti.

Il tabellino: Borello ne, Bomba 4, Cardinali, M. Botteghi 2, Macina 16, Fusco 12, T. Botteghi, Lorenzi 21, Felici 20, Liberti ne, Fiorani ne. All.: Rossini.

La classifica: Forlimpopoli 46; Dulca Angels Santarcangelo 42; Fossombrone e Urbania 32; Porto Sant’Elpidio 26; Pisaurum 24; Jesi e Pall. Titano 22; Montegranaro 20; Guelfo 18; Osimo 14; Falconara 12; Real Pesaro 10; Ancona 0.