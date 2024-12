Basket serie C. Gli Angels non si fermano più. San Marino va ko in trasferta

Al redde rationem da imbattute. Angels e Baskers non sbagliano, conquistano la decima vittoria consecutiva e si presentano allo scontro diretto di sabato prossimo senza macchie. Santarcangelo supera un test piuttosto complicato, quello casalingo con Fossombrone, una delle inseguitrici della coppia di testa. Il match, finito 74-65 per i clementini, ha visto le due squadre rincorrersi per tutto il primo tempo (33-37 al 20’). Di ritorno dagli spogliatoi è salito in cattedra Rivali, bravo a innescare i compagni e a favorire il sorpasso dei padroni di casa (52-49 al 30’). Nel finale Santarcangelo allunga con un gran Bedetti e porta a casa la vittoria. Il tabellino: Goi 4, Giovannelli 8, Macaru 3, Benzi 9, Rossi, Rivali 8, Bedetti 18, Mari 1, Pennisi, Frisoni, Lombardi, Saltykov 23. All.: Serra.

Di nuovo ko, invece, la Pallacanestro Titano. La squadra di coach Rossini, ancora alla ricerca della prima vittoria al ritorno al timone dei biancazzurri, cade nella tana del Pisaurum di super Maggiotto. I marchigiani vincono 68-51 una gara che si decide nel secondo tempo. Il primo, finito 39-35, ha visto i Titans pronti a reagire a ogni iniziativa locale. Poi, però, un terzo quarto da tre punti segnati ha compromesso del tutto il match. Il tabellino: Borello, Bomba 6, Macina 12, Fusco 12, Guida, Lorenzi 8, M. Botteghi 4, Felici 9, Liberti, Fiorani. All.: Rossini. La classifica: Santarcangelo e Forlimpopoli 20; Urbania 18; Fossombrone 14; Porto Sant’Elpidio 12; Pisaurum, San Marino, Montegranaro e Jesi 8; Guelfo, Falconara, Osimo e Real Pesaro 6; Ancona 0.