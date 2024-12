Basket Serie C. Seregno cerca la quarta nella tana di Gorgonzola

È il Basket Seregno la squadra del momento in C che dal periodo di “apprendistato“ passa alla striscia di tre vittorie di fila. Stasera alle 18.30 sarà la prima a scendere in campo a Gorgonzola contro la Nuova Argentia. Stesso orario per la Fortitudo Busnago attesa a Basiglio da MilanoTre. Alle 21 si accendono le luci del PalaFarè per Galvi-Osal Novate. Alle 21 gioca Varedo cerca l’impresa contro l’ondivaga Bocconi. Tanti posticipi in Divisione Regionale 1. Aria di alta classifica domani alle 18 a Villasanta con Morbegno. Stesso orario per Excelsior-Dipo.