Bastano 28’ per spegnere lo Zenith

LENTIGIONE

2

ZENITH PRATO

0

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Bonetti (30’ st Martini); De Marco (33’ st Manzotti), Battistello, Sabba, Alessandrini; Pari, (41’ st Cortesi), Pastore (26’ st Nanni); Babbi (37’ st Bocchialini). A disp. Delti, Gobbo, Manco, Grieco. All. Cassani.

ZENITH PRATO (4-4-2): Brunelli; Casini, Tempestini, Pupeschi, Fiaschi (11’ st Poli); Toci (21’ st Bicchierini), Rosi, Perugi (37 ’st Fiore), Kouassi (28’ st Saccenti); Mertiri (11’ st Cecchi), Falteri. A disp. Landini, Malpaganti, Moretti, Ianas. All. Settesoldi.

Arbitro Manzini di Verona (Betello e Bortoluzzi).

Reti: 13’ pt Battistello, 28’ pt Babbi.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Gasperini, Pastore, Kouassi, Perugi e il tecnico Settesoldi. Al 25 st espulso Poli per gioco violento. Angoli 4 a 2, rec. 1’+4’.

Vittoria netta del Lentigione cui basta un gran primo tempo per spegnere le velleità dello Zenith Prato: in 28 minuti il Lenz sbriga la pratica, si porta sul 2 a 0, conta almeno altre otto occasioni da rete, ma si accontenta di controllare i toscani che chiudono in 10 per l’espulsione di Poli.

Partono forte i padroni di casa, al 13’ rovesciata di Pastore in area, pallone che finisce a lato. Nello stesso minuto, palla filtrante di Sabba che imbuca per Battistello, tocco di punta e palla in rete. Al 28’ il raddoppio di Babbi: cross di Sabba in centro area, rovesciata di Pastore che finisce sui piedi di Babbi e il numero 9 non può sbagliare il secondo centro stagionale.

Al 41’ unica occasione Zenith, cross della destra di Rosi che trova Mertiri tutto solo in area: colpo di testa e palla che finisce vicina all’incrocio dai pali. Al 23’ della ripresa altra chance per lo Zenith che si rende più pericoloso rispetto al primo tempo: colpo di testa per Falteri che sfiora il palo. Al 20’ ci prova anche Alessandrini, ma Brunelli devia in angolo.

Nel finale, dopo due mesi d’assenza per infortuni vari, rientra Nanni. "Il mio campionato inizia oggi - dice Leonardo - adesso sto bene e il passato è alle spalle. Rientro in un Lentigione che a sua volta sta bene in salute, ora spero di divertirmi un po’ anch’io".

"Abbiamo fatto una grande partita anche a livello difensivo" sottolinea il capitano Riccardo Capiluppi "sopperire all’assenza di Nava non era semplice, ma siamo una squadra duttile e molto compatta".

Claudio Lavaggi