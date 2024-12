Il Montevarchi rialza la testa. "Tre punti frutto del carattere». Rigucci parole al miele per Lelli

"La risposta dei ragazzi sul campo è stata da brividi e se abbiamo conquistato una vittoria che ci fa trascorrere un Natale più sereno, il merito va tutto a loro". Parole di Atos Rigucci, pronunciate a caldo dopo il successo per 3-2 sull’Ostia Mare, di misura ma assolutamente meritato da un Montevarchi trasformato nell’atteggiamento e nella determinazione e non tanto nella tecnica, qualità mai mancata al gruppo diretto fino a pochi giorni fa da Nico Lelli.

"Un allenatore bravo e dal quale – ha aggiunto il tecnico fiorentino – ho ereditato una squadra preparata e in condizione. Essendo arrivato da pochissimo potevo fare meno di niente se non lavorare sulla testa e cercare di dare tranquillità allo spogliatoio. Subire lo svantaggio dopo una manciata di minuti – ha sottolineato ancora Rigucci – poteva essere una mazzata e invece la reazione è stata da 10. Sono felice, ripeto, per la squadra che ha messo in campo carattere, attenzione e la giusta cattiveria agonistica.

Adesso stacchiamo un po’ la spina, fino al 27 dicembre, prima di rimetterci al lavoro a testa bassa, consapevoli di dover affrontare dal 5 gennaio e da un nuovo scontro diretto (con la Flaminia a Brilli Peri) un girone di ritorno non facile e che ammetterà troppi margini d’errore. La salita insomma – ha concluso Rigucci, accolto dagli applausi e dai cori di sostegno dei tifosi – è ancora lunga da percorrere".

Al rientro dai quattro giorni di riposo, il tecnico si riunirà con i vertici societari e il direttore sportivo Resti per definire le strategie di mercato. Di sicuro è atteso qualche innesto, in termini di esperienza e anche nel parco delle quote, per bilanciare le partenze già avvenute di Rufini e Carcani o possibili di altri atleti poco utilizzati sin qui. A chiarire come intende muoversi la dirigenza aquilotta è stato il presidente Angelo Livi: "Siamo reduci da una settimana segnata dalla scelta importantissima del cambio di allenatore. Ora con calma valuteremo eventuali partenze e arrivi".

Giustino Bonci