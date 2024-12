Batti e ribatti Finisce pari tra Cenaia e Massese

CENAIA 1969

1

MASSESE 1919

1

CENAIA: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini(30’st Puccini), Signorini, Puleo, Papini(30’st Goretti), Quilici, Canessa(20’st Ferretti), Neri, Apolloni(20’st Marcon). All.Sena

MASSESE 1919: Mariani, Bossini(13’st Favret), Quilici, Cecilia(24’st Brizzi), Andrei, Romiti, Bertipagani, Costanzo, Buffa, Anich, Bartolomei(23’st Vignali). All.Pisciotta

Arbitro: S.Foresi di Livorno

Marcatore: al 20’pt Rossi, 42’pt Romiti.

CENAIA – Cenaia viene bloccato sul pareggio da una Massese sul piano del gioco e delle occasioni da gol, nettamente surclassata. Una beffa che penalizza la compagine verde arancione privandola di due punti preziosi. Il rammarico per la mancata vittoria viene imputato dalla dirigenza anche all’arbitraggio, con un direttore di gara sostituito in mattinata, probabilmente per indisposizione, e che ha lasciato proseguire il gioco in episodi da calcio di rigore. Il Cenaia parte forte, fa capire di volere la vittoria e al 20’ si porta in vantaggio con Rossi che va via sulla fascia destra e gran tiro batte Mariani. La squadra di Sena insiste ma la conclusione di Neri al 24’ colpisce la traversa. Traversa per il Cenaia al 29’ con la palla che rimbalza sulla linea di porta e Canessa che la manda sul fondo. Al 42’ arriva il pareggio ospite su punizione dal limite ribattuta dalla barriera e nuova conclusione di Romiti che colpisce il palo e termina alle spalle di Baglini. Nella ripresa pressing dei locali, il portiere massese para l’impossibile. In almeno tre occasioni il Cenaia reclama la massima punizione ma per l’arbitro va tutto bene. La Massese si difende e si affida a veloci ripartenze e, in almeno una occasione, con Buffa va vicina al gol.

Pietro Mattonai