Battuta d’arresto dopo tre vittorie di fila. Il Fabbrico crolla in un tempo solo e la Fidentina gli rifila quattro sberle

FIDENTINA

4

FABBRICO

0

FIDENTINA: Ghiretti, Agostinelli (36’st Ferri), Visconti, Petrelli, Leporati, Varani, Elhani (14’st Alfieri), Lorenzani, Pasaro (41’st Saccani), Terranova (16’st Mastaj), Fortunato (28’st Spagnoli). A disp.: Mora, Quenda, Rieti, Pellegrini. All.: Montanini

FABBRICO: De Prisco, Barbieri (22’pt Carnevali), Pipoli, Bationi (1’st Bennis), Barbetta, Guerri, Faye, Michelotti, Zampino, Bassoli, Davitti (22’st Foderaro). A disp.: Afgul, Gibertoni, Aldrovandi, Poerio, Puglisi, D’Ambrosio. All.: Cristiani

Arbitro: Cavalazzi di Lugo di Romagna

Reti: Varani al 7’pt, Elhani al 13’pt e al 25’pt, Pasaro al 39’pt.

Note: ammoniti Guerri e Barbetta.

Non dura nemmeno un tempo la trasferta del Fabbrico sul campo della Fidentina.

Dopo tre risultati utili di fila, infatti, i ragazzi di mister Cristiani sono crollati in meno di quarantacinque minuti sotto i colpi della Fidentina penultima in classifica (i parmensi con quello di ieri sono a soli cinque successi in 24 turni).

Quattro reti a zero, che in pratica hanno reso inutile la ripresa, con la Fidentina padrona del match.

Il Fabbrico nel prossimo turno avrà, in terra reggiana, l’occasione per tornare alla vittoria ospitando il Faro Coop, terz’ultimo in classifica che ieri ha battuto la Bagnolese, rifilandole tre reti.