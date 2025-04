BCC Cup allo stadio ’Neri’, fino al 3 maggio. Calcio giovanile protagonista. A Faenza un mese di partite

Fino al 3 maggio tanti giovani calciatori saranno protagonisti del secondo torneo Città di Faenza La BCC Cup allo stadio “Neri”. Per un mese la città sarà capitale del calcio giovanile regionale grazie all’organizzazione di Faenza Calcio e Virtus Faenza. Saranno circa 600 i giovani calciatori per le categorie Esordienti 2012 e 2013, Pulcini 2014 e 2015 in rappresentanza di 19 società oltre a Faenza Calcio e Virtus Faenza. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Faenza. L’ingresso a tutte le partite sarà gratuito.

"Il successo del 2024 con il ritorno di un torneo prestigioso come il Città di Faenza ha spinto le due società a organizzare una nuova edizione – dice il direttore sportivo biancoazzurro, Nicola Cavina –. E’ un’altra tappa del progetto di collaborazione di importante impatto formativo e sociale sviluppata tra Faenza Calcio e la Virtus Faenza".

Nelle fasi finali entreranno in scena anche le squadre di società professionistiche, Cesena e Reggiana (serie B), Spal e Vis Pesaro (C) oltre all’Ancona (serie D come il Ravenna già presente dall’avvio) che affronteranno le vincitrici del torneo dedicato alle formazioni dilettantistiche.

Domenica 13 si svolgeranno allo stadio anche altri due tornei giovanili, il quarto trofeo “La BCC” per la categoria Piccoli Amici 2018, e il terzo memorial “Benati” per Esordienti 2013 e Pulcini 2014. Durante le giornate delle partite sarà attivo uno stand gastronomico dalle ore 18.30 alle 22.30 curato da Piccadilly (gli Esordienti del Faenza in foto).