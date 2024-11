Becattini: "Cambiamo passo fuori casa"

di Francesco Tozzi

TERRANUOVA

"Dobbiamo colmare il divario tra le prestazioni in casa e quelle fuori". Marco Becattini, alla vigilia dell’ostica trasferta di Seravezza, mette in chiaro quelli che sono gli aspetti su cui deve puntare il Terranuova Traiana per fare ancora meglio. Archiviata la storica vittoria con il Siena, domani i biancorossi scenderanno in campo contro i terzi della classe in un appuntamento tutt’altro che semplice. Benedetti e soci si faranno trovare pronti. "Il Seravezza è una squadra forte - ha spiegato il tecnico valdarnese - che conosce bene la categoria e possiede delle individualità notevoli. Siamo allo stesso tempo consapevoli che per noi ogni domenica è una giornata difficile e stiamo preparando la partita come fatto tutte le altre finora. Sappiamo di andare a giocare in un terreno di gioco artificiale e questa sarà un’insidia in più per la nostra squadra". Dopo la vittoria con il Siena la società biancorossa è tornata a crederci. Senza adagiarsi sugli allori, ma continuando a inseguire quello che è l’obiettivo principale dall’inizio del campionato: la salvezza. Sul sintetico del Buon Riposo dei Pozzi di Seravezza la compagine capitanata da Alessio Sacconi cercherà di racimolare il più possibile per non perdere lo slancio del momento. La classifica è ancora corta e tutto può accadere. "C’è molto più entusiasmo e fiducia - ha sottolineato l’allenatore - ma la squadra da questo punto di vista non è mai mancata. Abbiamo messo in conto che nel corso del campionato andremo sicuramente incontro ad alcune sconfitte, spero il meno possibile, e dobbiamo quindi affrontare l’annata di gara in gara. Lo step successivo che dobbiamo affrontare è quello di cercare di fare meglio in trasferta. Abbiamo avuto lo stesso problema lo scorso anno, ma alla fine siamo riusciti ad invertire questo trend. È una statistica che ci dà noia".

Il sodalizio di piazza Coralli è infatti ad oggi imbattuto tra le mura amiche dello stadio Mario Matteini, mentre soffre in modo particolare i match fuori casa, tra cui si registrano, da inizio stagione, le sconfitte contro Fulgens Foligno, Aquila Montevarchi e Ghiviborgo, oltre ai pareggi con Trestina e Ostiamare. "Fin qui mi ritengo soddisfatto - ha concluso il trainer biancorosso - considerando tutto ciò che ci è accaduto. Devo ammettere che siamo stati bravi a reagire nonostante gli infortuni avuti. Pensavo sinceramente che il gruppo ad un certo punto mollasse, invece è successo il contrario. Ora che siamo riusciti ad arginare l’emergenza più grave, dobbiamo essere capaci nel dare continuità".