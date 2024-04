Becattini cerca l’allungo

AREZZO

Mancano 270 minuti all’inizio di playoff e playout tra Eccellenza e Promozione e classifica alla mano è l’ora di fare alcuni calcoli. In Eccellenza il Siena è già promosso da prima della sosta e dietro la lotta è tutta per i playoff. Scandicci, Signa e Terranuova sono appaiate a quota 56 punti, con i primi che osserveranno un turno di riposo all’ultima giornata. Il Terranuova di Becattini e il Signa hanno quindi un vantaggio nel provare a staccare i diretti concorrenti visto che il secondo posto, unito al vantaggio (ad oggi) di 13 punti sulla quinta garantirebbe l’acceso diretto alla finale playoff mentre in seminifinale andrebbero la terza e la quarta classificata. In coda al gruppo già retrocesso il Pontassieve mentre la quota salvezza, la permanenza diretta con annessa matematica, per Foiano e Baldaccio è cosa fatta, mentre per la Castiglionese il quinto posto distante un solo punto come detto potrebbe non bastare per allungare ulteriormente una stagione certamente positiva per i ragazzi di Roberto Fani. Stagione ovviamente positiva anche per il Foiano di Zacchei che vanta estimatori in categoria e per la Baldaccio Bruni di Luca Baldolini. Di fatto le ultime tre giornate saranno infuocate soprattutto per il Terranuova Traiana di Becattini, in corsa appunto per i playoff.

In Promozione il quadro è nettamente più complesso alla vigilia della quartultima giornata di questa stagione. L’Affrico ha 60 punti e guidala classifica con la Sansovino che insegue a 50 punti. Se i fiorentini allenati dall’ex arancioblù Tognozzi vincono hanno chiuso i giochi avendo un ghiotto match ball. Di fatto la Sansovino deve lottare contro la matemativa: vincerle tutte e sperare che l’Affrico già domani contro l’Antella vacilli (ore 15.30).

Ad ogni modo la classifica dice che in zona playoff la Sansovino è seconda, seguita a due dal Grassina e dal Montagnano (43 punti) con il Fiesole quinto (40 punti). Ad oggi la forbice manderebbe in finale playoff la Sansovino in attesa dello scontro Grassina-Montagnano, con i torelli autori di una rimonta strepitosa. In coda al gruppo situazione complicata. Montalcino e Lucignano (20 punti) si contendono il penultimo posto che potrebbe non bastare visto che il Torrita (quintultimo) ha 30 punti e quindi la forbice a suo favore. L’unico playout sarebbe quello tra Torrenieri e Pienza. Il Lucignano quindi dovrà solo vincere domani contro il Casentino Academy, sperando che il Torrita scivoli nell’incrocio pericoloso con il Pienza tra le mura amiche.