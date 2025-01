Becattini mastica amaro. "Perso per un rosso inventato»

"Si è inventato un fallo, dopodiché ci ha messo anche il rosso". Continua a far discutere la direzione di gara del signor Luca Di Monteodorisio della sezione di Vasto, che domenica ha arbitrato Terranuova-Trestina, tra le polemiche. A margine del match, Marco Becattini ha sottolineato come l’espulsione diretta di Degl’Innocenti dopo neanche 15’ di gioco abbia compromesso l’andamento della sfida. "La partita è stata nelle mani del Trestina dopo un episodio che non esisteva - ha detto il tecnico - e sono stati capaci ad andare in vantaggio grazie all’unico tiro in porta. Il fallo non c’era perché la palla era in possesso del nostro giocatore e la dice lunga quando perfino la panchina avversaria si scusa per quanto accaduto".

"Sicuramente la partita è stata condizionata da una valutazione sbagliata - ha aggiunto Simone Calori, l’ex di turno che dopo il blitz al Matteini resta saldo in sella al club umbro - e mi dispiace aver portato a casa i tre punti in quella che si è trasformata in una gara sporca. Il risultato è giusto perché abbiamo vinto senza rigori a favore o fuorigioco non segnalati". Becattini non ha voluto trovare alibi per giustificare il risultato, visto che anche il Terranuova ha avuto un’occasione preziosa con Iaiunese che poteva cambiare le carte in tavola, ma è sfumata. Ora il gruppo è di nuovo al lavoro per la trasferta ligure contro la Fezzanese.

Francesco Tozzi