Becattini: "Nessun dramma"

SAN GIOVANNI

È una vittoria che serve tantissimo alla Sangiovannese. L’approdo al primo turno di coppa si materializza grazie alla migliore prestazione offerta dagli azzurri dall’inizio della preparazione. Un colpo di reni necessario per Nannini e soci, che hanno lanciato un messaggio a chiare lettere: la salvezza non basta.

"Abbiamo avuto tante occasioni – spiega a margine della gara l’allenatore Marco Bonura – ma anche il Terranuova ha fatto la sua partita. Nel primo tempo loro hanno palleggiato bene, mentre noi abbiamo fatto fatica sul possesso palla. Nel secondo tempo invece ci siamo mossi meglio dal punto di vista tattico, creando molte più occasioni". Domenica prossima la Sangio affronterà a Poggibonsi i leoni di Calderini. La gara contro il Terranuova è servita anche ad offrire spunti interessanti per il cammino di coppa. "A livello globale – aggiunge Bonura – mi pare si possa parlare di un’ottima prestazione, perché abbiamo concesso poco e allo stesso tempo abbiamo creato situazioni interessanti. È stata anche una partita tosta per il gran caldo e nonostante ciò i ragazzi sono stati bravi a non mollare fino al novantesimo. Magari potevamo gioire un po’ prima senza passare dai rigori. Adesso ci attende un’altra gara ufficiale che ci permetterà di tenere alta la concentrazione in vista del campionato".

Marco Becattini vede il bicchiere mezzo pieno. È stato un match equilibrato, ma i rigori sono sempre un’incognita. "Per un’ora abbiamo giocato benissimo da ambo le parti – sottolinea il tecnico biancorosso – poi nell’ultima mezz’ora siamo calati più della Sangiovannese. Vuoi per il caldo, vuoi per il fatto che siamo più indietro nella preparazione. Poi la lotteria dei rigori è un’altra storia: due nostri rigoristi erano fuori, quindi prendiamola così. Fortunatamente durante il campionato non si va ai rigori" chiude con ironia. La difesa, nonostante le pesanti assenze di Bega e Saitta, ha retto. "Senzamici e Cappelli hanno fatto una grande partita – spiega Becattini – e di questo sono contento. Anche la Sangio aveva i suoi assenti, ma pensiamo al fatto che ci siamo presentati da matricole con quattro calciatori che non avevano mai giocato in prima squadra. Per questo sono contentissimo del loro atteggiamento perché fino all’ultimo hanno voluto dimostrare di rimanere dentro la qualificazione. L’esito dei rigori mi importa fino ad un certo punto".

Francesco Tozzi