Bel colpo del Fucecchio con la Sestese. Un punto prezioso raccolto fuori casa

Sestese1Fucecchio1

SESTESE: Giuntini, Cucinotta (60’ Cirillo), Pisaniello (50’ Matteo G.), Pisaneschi, Biondi, Safina, Gaffarelli (65’ Matteo L.), Casati, Berti (70’ Ermini), Ciotola, Robi (78’ Vannini). A disp.: Tognoni, Cirillo, Dianda, Gori, Sarr. All.: Polloni.

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Paradiso, Orsucci, Malanchi, Ghelardoni, Cenci (80’ Fiorini), Geniotal, Agostini, Rigirozzo (72’ Guerrucci), Sciapi. A disp.: Fiasco, Nannetti, Mazzoni, Compagnucci, Shllaku, Taddei. All.: Targetti.

Arbitro: Casale di Siena (assistenti Argiolas e Freschi di Pisa).

Reti: 18’ Biondi; 40’ Agostini.

SESTO FIORENTINO – Ottimo punto per il Fucecchio sul campo della Sestese, seconda in classifica, al termine di una partita combattuta. I padroni di casa sbloccano il risultato al 18’ con un colpo di testa di Biondi sugli sviluppi di un corner. Ciò nonostante il Fucecchio tiene botta e, proprio nel miglior momento dei rossoblu locali, colpisce: discesa di Paradiso sulla fascia, palla a Rigirozzo e cross perfetto per Agostini (nella foto), il quale gira in rete. Secondo tempo, invece, più di marca fucecchiese, che prova con maggior insistenza a trovare la via della rete, ma non riesce a concretizzare le occasioni create. Un pareggio che avvicina comunque ancora di più i bianconeri alla salvezza: a quattro giornate dal termine, infatti, i bianconeri sono a più sei sulla zona retrocessione e a sole quattro lunghezze dal quinto posto.

Si.Ci.