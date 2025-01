Benedetti, felice di stupirvi. Cento (e uno) di questi gol

Si scrive "Benedetti", si legge "gol". A Seravezza gli hanno fatto una statua, proprio nel vero senso della parola, al loro principale bomber della storia: un super cartonato che rimarrà esposto fisso in sede per ricordare ad imperitura memoria l’impresa centenaria riuscita al cannoniere camaiorese che ormai è diventato una leggenda vivente del club verdazzurro.

La doppietta che ha steso la Fezzanese nel posticipo della domenica sera della prima giornata di ritorno del girone E di Serie D ha portato Lorenzo Benedetti a quota 101 reti complessive con la maglia seravezzina (in 181 presenze). Numeri realizzativi sbalorditivi quelli del 32enne Benedetti che in questa annata è già a 12 gol stagionali (11 in campionato, di cui 5 su rigore ed 1 su punizione, più quello nella prima di coppa da ex a Prato).

I suoi gol totali in carriera sono adesso 179 (di cui appunto 100 solo con la maglia del Seravezza addosso). E di questi 179 gol ben 142 li ha realizzati nel campionato di Serie D (di cui 80 col Seravezza).

Nella massima categoria dilettantistica Benedetti ha già vinto la classifica marcatori due volte (eguagliando un mito come il viareggino Vitaliano Bonuccelli): lo ha fatto nel 2021 con l’Union Feltre e nel 2023 col Seravezza... risultando per altro in quella annata il capocannoniere di tutta la Serie D a livello nazionale. Se riuscisse a vincere una terza volta la classifica dei bomber in D sarebbe il primo versiliese a compiere questa impresa.

Simone Ferro