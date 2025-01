Benedetti-Menghi show. Seravezza secondo da solo

SAN DONATO TAVARNELLE 0 SERAVEZZA 2

SAN DONATO TAVARNELLE: Leoni, Cellai, Senesi, Falconi (29’ st Menga), Maffei (24’ st Doratiotto), Gistri, Dema (18’ st P. Carcani), Borgarello, Gubellini, Calonaci (24’ st Bianchini), Manfredi (11’ st Cecchi). (A disposizione: Tampucci, Bruni, Pazzagli, Seghi). All. Vitaliano Bonuccelli.

SERAVEZZA: Lagomarsini; Mosti, Sanzone, Coly; Menghi; Sava, Greco (41’ st Bartolini), Bedini (31’ st Accorsini), Salerno (21’ st Stabile, 24’ st Sforzi); Bocci (21’ st Paolieri), Benedetti. (A disposizione: Borghini, Lepri, Giannotti, Reineri). All. Lucio Brando.

Arbitro: Andrea Copelli di Mantova (assistenti di linea Federico Giovanardi di Terni ed Ettore Caravella di Perugia).

Reti: 18’ st Benedetti rig., 30’ st Menghi.

Note: espulso Cellai al 17’ st; ammoniti Borgarello, Bedini e Menghi.

TAVARNELLE VAL DI PESA – Torna secondo da solo e a-8 dalla vetta del Livorno (che ha pareggiato 0-0 a Grosseto) il Seravezza che sul campo di quella che si presentava al confronto come la miglior difesa del girone s’impone 2-0 con entrambe le reti nel secondo tempo, allungando la propria striscia positiva a 6 risultati utili consecutivi (con 12 punti fatti dopo la sconfitta interna 3-2 col Foligno dell’8 dicembre scorso) e soprattutto infilando un altro clean-sheet: adesso sono ben 7 nelle ultime 10 giornate di campionato, dove Lagomarsini ha preso soltanto 6 gol). Inoltre dei verdazzurri stupisce il dato in esterna dove hanno hanno vinto 5 volte su 10 trasferte, perdendo solo a Siena 3-2 il 6 ottobre. Ma anche in casa del resto il trend recente è tanta roba.

Ieri al “Pianigiani“ Brando ha ritrovato una pedina chiave della squadra come Bedini che ha giocato dall’inizio e per 75 minuti. Si è invece rifatto male il numero 10 Bellini, che ne avrà per un po’ e che ieri non era nemmeno in panchina. In panchina invece per tutta la gara ci è rimasto Lepri. Brando adesso sta puntando molto sul nuovo 2006 Sava come esterno di spinta. Il 3-5-2, con Menghi mediano/play davanti alla difesa e Mosti che parte terzo di destra dietro ma poi si alza tantissimo, ha funzionanto bene contro il 3-4-1-2 del ’Condor’ viareggino Bonuccelli.

Il primo tempo è andato in archivio sullo 0-0. Nella ripresa ecco la situazione preparata col rinvio lungo di Lagomarsini a cercare Mosti alto a destra oltre il centrocampo per puntare sulla palla sopra la linea difensiva fiorentina: l’ex di turno Maffei tenta l’intervento aereo allungando la palla di testa che agevola Benedetti in contropiede alle spalle di tutti, arrivando fino in area... dove viene steso da Cellai. Espulsione e rigore, che "L’Aeroplanino-killer" trasforma per l’1-0. Poi tra i vari cambi si registra l’ingresso di Stabile che però si stira subito e riesce dopo soli 3 minuti in campo. Il raddoppio lo fa Menghi con sinistro deviato da un avversaio. E domenica prossima c’è il Siena!