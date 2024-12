Bentivoglio trionfa al G&& Stadium: Raspadori decisivo contro la Centese

Colpaccio del Bentivoglio al G&& Stadium, che nell’anticipo vince lo scontro diretto per i playoff con la Centese, grazie a un gol nel secondo tempo messo a segno da Raspadori, il fratello maggiore dell’attaccante del Napoli e della Nazionale.

È stata una partita dai due volti, dominata dalla Centese nel primo tempo, equilibrata nel secondo. I ragazzi di Ciro Di Ruocco confezionano due occasioni da gol.

La prima al 25’ con Costantini, bravo a farsi trovare smarcato e dal limite trovare l’angolo lontano, Brizzi è bravo a parare in tuffo. La seconda al 35’ con Bonvincini, un bel tiro da posizione invitante, la parabola è diretta all’incrocio dei pali, Brizzi vola e si rifugia in angolo.

Nella ripresa alla prima opportunità i bolognesi sbloccano il risultato: direttamente su punizione calciata da Raspadori, da posizione defilata, l’attaccante trova il corridoio giusto.

La Centese non ci sta reagisce e va vicino al pareggio dapprima con Pirreca, un colpo di testa preda del portiere, e poi con Sanci. Questa volta il re di Coppa non si è rivelato letale come mercoledì sera: scivola al momento del tiro. Nel finale Garetto è espulso per gioco scorretto.