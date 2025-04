Bettolle a un passo dalla promozione in Prima Categoria: decisiva la sfida contro Trequanda

Il Bettolle è ad un soffio dalla promozione in Prima: i biancorossi infatti, nel girone L del campionato di seconda, sono primi con tre punti di vantaggio sulla Fontebelverde a 90’ dalla fine! Questo significa che ai bettollini domenica prossima basterà un pareggio a Trequanda per poter festeggiare il grande traguardo… Altrimenti, in caso di sconfitta del Bettolle e di contemporanea vittoria dei sancascianesi, la promozione sarebbe decisa da uno spareggio! Ieri 2-1 casalingo al Berardenga: le reti sono state realizzate da Mostacci e Tavanti per i locali e da Bellavista per gli ospiti. La Fonte, da parte sua, ha fatto il proprio dovere battendo in casa il Chiusi per 2-0, grazie alle marcature di Liurni e Dotto. Si stacca invece la Virtus Poliziana, sconfitta in casa dall’Olimpic Sarteano per 1-0 (rete di Canapini): il sodalizio di Montepulciano è invece in prima linea per disputare i play-off. Il Monteroni ha pareggiato a Cetona per 2-2: per i locali sono andati a segno Venturini e D’Addario, per gli ospiti Chiappone e Coselschi. La Voluntas è passata per 2-1 sul campo delle Serre (ambiente ancora scosso per la drammatica scomparsa di Brian) grazie alla doppietta di Boccini (Kokora per gli arancioverdi). In coda grosso guazzabuglio per evitare l’ultimo posto: Virtus Asciano e Berardenga sono a quota 21, il Serre è ultimo con 20 punti. Nell’ultima giornata si giocheranno Guazzino-Virtus Asciano, Berardenga-Cetona e Sarteano-Serre. Ieri la Virtus ha perso in casa con l’Atletico Piazze per 2-1 (gol di Marcocci e doppietta di Ravazzi). Più tranquilla (ma non del tutto) la situazione del Radicofani, vittorioso per 3-2 a Vescovado (doppietta di Stigliano per i locali e reti di Omokhae, Valvo e Rossi per gli ospiti). E’ finito 0-0 il match di centroclassifica Rosia-Guazzino. Nel girone E storica impresa del Campiglia, che conquista i play-off battendo per 4-0 i fiorentini del Sancat: a segno Panariello, Guarino, Casini e Cruciani. Il Castellina in Chianti fa 2-2 in casa del Sales (due reti di Pianigiani) e lo Staggia supera in casa il Sambuca Casini per 2-1 (reti di Campigli e Lusini). Per il Meroni giornata nerissima: ko in casa con il Mercatale per 1-0.

Giuseppe Stefanachi