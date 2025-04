Bettolle promosso in Prima Categoria: trionfo nel girone L di Seconda Categoria

Il 2-2 a Trequanda permette al Bettolle di centrare l’obiettivo. Primo posto in Seconda categoria girone L e promozione diretta nella serie superiore per il Bettolle, che chiude il cammino delle trenta giornate a quota sessanta, precedendo di una lunghezza la Fonte Belverde, che si è imposta col punteggio di 3-0 a Monteroni d’Arbia, e di quattro l’Olimpic Sarteano, che ha battuto, 2-1, il Serre. Festeggia Bettolle l’approdo in Prima, al termine di una stagione vissuta in alto cercando sempre di tenere a distanza delle rivali dirette capaci fino in fondo di dare battaglia senza mostrare segni di resa. Dal versante opposto della graduatoria il Berardenga (ieri 2-2 con il Cetona) e il Serre stesso, rispettivamente penultima e ultima, salutano la Seconda. Quarto posto per il Cetona e quinto per l’Unione Poliziana, battuto di misura a Radicofani, 1-0. Incontri con molti gol a Chiusi, 3-3 con il Rosia, e sul campo del Guazzino, 3-2 della Virtus Asciano. Successo di 1-0, rete di Honores, dell’Atletico Piazze sul Vescovado.

Nel girone E, 1-1 tra Castellina in Chianti e Campiglia. Salvezza dei chiantigiani, mentre il Campiglia perde il terzo posto e giocherà i playoff in trasferta. Gran partenza degli ospiti con il gol di tacco di Guarino, poi grandi parate del portiere locale e a sorpresa ecco il pari di Martino. Al Luigi Meroni non basta il 5-1 sulla Sales Firenze, per evitare la retrocessione: penultimo posto al termine della stagione regolare. Tre a tre esterno, con la Sancat, infine, per uno Staggia già sicuro della permanenza in Seconda. Due gol di Conforti e uno di Guarnera per i neroverdi, che nell’occasione hanno sempre costretto all’inseguimento i rivali. Si chiude a quota 37 dunque il percorso del team caro al presidente Marcello Casprini e al direttore generale Francesco Becucci. Obiettivo permanenza in categoria, senza ricorso ai playout, centrato con anticipo ad opera della squadra.

Paolo Bartalini