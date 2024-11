Biancorossi allo Zecchini. Grifone, assalto al Flaminia

"A Gavorrano abbiamo avuto l’atteggiamento giusto e con la prestazione fornita abbiamo ottenuto il risultato. Anche domani (oggi per chi legge, Ndr.) dovremo fornire la stessa prestazione per portare a casa l’intera posta in palio". L’allenatore del Grosseto Gigi Consonni presenta così il match odierno casalingo contro il Flaminia Civita Castellana di mister Nofri (inizio alle 14,30) per l’undicesima giornata del girone d’andata assai fiducioso, ma anche realista. "Non bisogna dimenticare, però – prosegue – che la classifica dice che siamo ancora nei playout e, quindi, bisogna andare avanti a testa bassa, pedalare e lavorare molto: non dobbiamo avere cali di tensione, ma mantenere il giusto equilibrio in campo. Se così non fosse, allora, vorrebbe dire che quello che abbiamo fatto è stato tutto inutile". Un giudizio sugli avversari. "Il Flaminia è una squadra che ha qualità in mezzo al campo e davanti – prosegue il tecnico biancorosso alla ricerca della prima vittoria allo "Zecchini" – e noi dovremo fare la partita mettendo pressione agli avversari e cercando di non farli giocare. Inoltre dovremo stare attenti all’uno contro uno. L’arrivo di Caponi ha portato qualità alla squadra, ma anche altri giocatori hanno qualità e devono metterla in mostra. Se non lo fanno sbagliano, ma in quel caso sbaglio io a farli giocare".

Fuori l’infortunato Bolcano, tornano a disposizione Marzierli e Mobilio: probabile il debutto del difensore Dierna. In settimana il patron Giovanni Lamioni ha definito il match come "la gara della svolta", i giocatori biancorossi cercheranno di accontentarlo. Arbitro dell’incontro Stanzani della sezione di Bologna.