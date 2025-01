Biancorossi. Terranuova, serve una reazione. Sacconi: "Con l’Ostia è uno scontro diretto»

"Ci aspetta un altro scontro diretto importantissimo, non inferiore ai due precedenti che purtroppo abbiamo fallito". Alessio Sacconi mette in guardia il Terranuova Traiana dall’Ostiamare, che domenica arriverà in Valdarno per la ventiduesima di serie D. Serve un colpo di reni per risalire la parte bassa della classifica. "Tra le nostre mura amiche dobbiamo riscattarci - ha fatto sapere il capitano - e abbiamo il dovere e la responsabilità di reagire a questo brutto momento, quindi ce la metteremo tutta per farci trovare pronti e daremo battaglia all’Ostiamare e a tutte le altre squadre che troveremo davanti a noi. L’Ostiamare è un’ottima squadra composta da individualità importanti. All’andata siamo riusciti a strappare un punto all’ultimo secondo, magari anche in maniera immeritata. Vedremo se riusciremo ad ottenere qualcosa in più, perché abbiamo tanto bisogno di punti e di dare un segnale a questo campionato. Non siamo morti, vogliamo tornare in pista il prima possibile". I ragazzi di Becattini vengono da due sconfitte consecutive, l’ultima con la Fezzanese. Lo spogliatoio è amareggiato per gli ultimi risultati, ma il gruppo resta coeso e unito per ritrovare la giusta strada già a partire dalla prossima partita. "Domenica scorsa, inconsciamente - ha sottolineato Sacconi - non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto e questo deve farci riflettere. Non vediamo l’ora di poter dimostrare il contrario perché in un modo o nell’altro vogliamo rimanerci in questa categoria".

Francesco Tozzi