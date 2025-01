Biancorosso dell’anno, il più bravo è Sorzi . Dopo sette stagioni torna in vetta un portiere

Torna a issarsi un portiere sul trono del "Biancorosso dell’anno", la graduatoria del migliore dell’anno solare del Carpi in base alle valutazioni da gennaio a dicembre de Il Resto del Carlino. Lo scettro del 2024 va a Matteo Sorzi, portiere classe 2000 arrivato in estate dal Fiorenzuola e protagonista fin qui di una stagione "monstre" con la media di 6,62. Il guardiano di San Martino in Rio è stato il migliore per media voto nelle 37 gare giocate nell’anno solare in campionato dalla squadra di Serpini, 17 da gennaio a inizio maggio con la trionfale cavalcata di D e le 20 di questa prima parte di stagione in C, che Sorzi ha giocato tutte da titolare. Nella tabella qui a fianco trovate il riassunto numerico che divide in due gruppi i 34 giocatori andati a voto: nella classifica principale, vinta da Sorzi, quelli con almeno la metà più una di valutazioni (19), nell’altra chi non ha raggiunto la metà ma ne ha avute almeno 10.

IL PODIO. Era da 2017 che non trionfava un portiere, dal successo di Simone Colombi che aveva seguito quelli del 2015 di Gabriel e del 2016 di Vid Belec. Da allora i migliori sono stati Melchiorri, Saric, Biasci, Giovannini, Calanca e l’anno scorso Mandelli. Sorzi ha viaggiato senza nemmeno un’insufficienza nelle 20 gare stagionali, con i due "picchi" degli "8" meritati nelle gare con Pontedera e a Legnago (dove parò due rigori), il "7,5" contro il Campobasso e altri quattro "7" ottenuti con Milan Futuro, Ascoli, Pineto e Sestri Levante. Solo con una media così alta ha potuto evitare che si ricomponesse il tandem dei primi due del 2023, composto da Andrea Mandelli e Simone Saporetti, che sono scesi dal primo e secondo posto dell’anno solare scorso al secondo e al terzo del 2024. Dopo il 6,7 di media del 2023 (in 12 gare) Mandelli si è confermato con 6,53 in 29 valutazioni, penalizzato da qualche assenza di troppo per infortunio, ma sempre con grande continuità di rendimento e i tre "7,5" in casa con la Pistoiese l’anno sorso (quando segnò l’unico suo gol dell’anno solare), fuori casa a Pineto e Legnago quest’anno. Al terzo posto il "sempre presente" Simone Saporetti, che dopo il 6,39 in 14 gare del 2023 si è ripetuto con la stesa identica media nelle 37 dell’anno, unico ad essere sempre andato a voto. Una continuità corroborata dalle 17 reti stagionali e dai due "8" con Corticella e Sangiuliano dello scorso marzo.

GLI ALTRI. La straordinarietà del rendimento del Carpi nel 2024 sta anche nel fatto che fra i 34 giocatori appena in 4 sono sotto alla sufficienza. Dietro ai primi tre in tanti meritano una menzione, con Cortesi che è fuori dal podio per un centesimo (6,38) e il vincitore del 2022 Calanca a ruota con 6,35, mentre fra i nuovi arrivati dell’estate alle spalle di Sorzi ecco primeggiare Contiliano (6,3) e Zagnoni (6,27).

Davide Setti