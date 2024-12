Big match / 1. Mobili: "Chiesanuova, riprendi il cammino»

Matelica due anni fa, Recanati la scorsa stagione e oggi Villa San Filippo: anche in questo campionato il Chiesanuova è costretto ad emigrare per la sfida alla Maceratese. Se non altro giocherà in un impianto che ben conosce avendoci disputato quasi tutte le gare interne dell’ultimo torneo, forse mai con una cornice di pubblico paragonabile a quella odierna. Tanta infatti l’attesa per il big match delle 14.30, seconda partitona consecutiva per il gruppo di Mobili, stavolta con la novità di scendere in campo dopo il primo ko stagionale, patito 1-0 a Montecchio. Uno stop che, unito all’altro 1-0 con cui la Rata ha steso l’Osimana, è valso il cambio della guardia al comando dell’Eccellenza. Le formazioni si ritrovano di fronte per la 12ª giornata con gli ospiti capolisti a quota 27 e miglior attacco con 21 reti segnate e i "locali" terzi a 25 e miglior difesa con 5 gol subiti. Mongiello e compagni saranno sotto esame per verificare la capacità di reazione dopo 17 turni utili, tanto più che la Maceratese si presenta in grande spolvero invece, forte di 6 risultati positivi e imbattuta in trasferta. Il Chiesanuova sogna il grande successo mai centrato conto i rivali in campionato, consapevole di poterci riuscire avendo già fatto male alla Rata in coppa (due vittorie 1-0). Chi ha più da perdere? "Noi la stiamo preparando come le altre partite – afferma Mobili – anche se sappiamo sarà test difficilissimo. A Montecchio non abbiamo demeritato, oltretutto in 10, ora conta riprendere la marcia. Dobbiamo assolutamente rifare punti perché perdere non ci piace". Dovrà inventare qualcosa in mediana stante le assenze di Sopranzetti e Tanoni. "Senza Sopranzetti perdiamo equilibrio e carattere. Non abbiamo mai usato alibi per gli infortuni o decisioni arbitrali, quindi affronteremo la Maceratese con giocatori che si faranno trovare pronti".

Andrea Scoppa