Big match /2. "Maceratese, serve una prova perfetta»

"Quelle gare ci hanno dato l’input di dovere fare quasi una gara perfetta per tornare a casa con un risultato positivo contro il Chiesanuova". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, parla della partita di oggi a Villa San Filippo, fischio d’inizio alle 14.30 ripensando ai match di Coppa Italia. "Venderemo cara la pelle, ma – aggiunge – non dimentichiamo che il match vale 3 punti come il prossimo e quello successivo. Si tratta di una sfida importante, di uno scontro diretto ma ricordiamoci che dopo Chiesanuova mancheranno ancora 17 partite, insomma la strada è lunga e sarebbe da sciocchi pensare che sia decisiva". L’allenatore Possanzini potrà contare su tutta la rosa, è da valutare solamente Ruani tornato ieri in gruppo. "Il Chiesanuova – aggiunge Serangeli – ha dimostrato di potere contare su una difesa molto forte, quindi dovremo stare attenti a non andare in svantaggio perché non è facile segnare a una squadra compatta e aggressiva". Il Chiesanuova ha eliminato la Maceratese dalla Coppa Italia e questo fatto potrebbe avere un peso psicologico. "In ambo le partite – puntualizza Serangeli – non abbiamo giocato con la formazione tipo, tuttavia guai ad abbassare l’intensità nel corso della gara perché di fronte avremo un avversario che gioca bene, che corre, che è aggressivo. Servirà allora la giusta mentalità". In settimana i biancorossi si sono allenati bene. "La squadra è in crescita, dobbiamo mettere in preventivo che ci vuole tempo essendoci presentati al via con un organico profondamente rinnovato. Nel frattempo abbiamo recuperato qualche assenza che si è fatta sentire nelle rotazioni".

Oggi la Maceratese potrà contare sul sostegno deri dei tifosi e anche per questa ragione si giocherà sull’impianto di Villa San Filippo.

La partita sarà trasmessa in diretta su Tvrs.,