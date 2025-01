Big match Ravenna, occhio alla Pistoiese. Al ’Benelli’ c’è il primo posto da difendere

Il girone di ritorno del campionato di serie D entra prepotentemente nel vivo col big match odierno Ravenna-Pistoiese. Oggi pomeriggio, al Benelli (fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Acquafredda di Molfetta; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro; diretta web in chiaro su tvl.it), i giallorossi, saliti al primo posto a quota 45 in condominio con Tau Altopascio e Forlì, ospitano la Pistoiese, quarta della classe a quota 40. Si gioca per la quarta giornata del ritorno e la sfida diventa un ‘polveriera’ di motivazioni, non solo per ragioni di classifica e di blasone. Ad alzare il livello della rivalità c’è anche la storia del fallimento in corso d’opera dei toscani che, lo scorso anno, frenò l’ascesa dei giallorossi.

Il Ravenna è reduce dal pareggio 1-1 di Ponte a Egola col Tuttocuoio, maturato in zona Cesarini. Pareggio che ha interrotto una serie di 6 vittorie di fila, ma che, paradossalmente, è stato sufficiente per guadagnare la prima posizione della classifica. Le due rivali arrivano allo scontro diretto attraverso un percorso simile. Come il Ravenna, anche la Pistoiese infatti ha dovuto ricorrere al cambio di allenatore per dispiegare le vele. Gli orange erano partiti con Giacomarro che, in 10 partite, aveva racimolato 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte). Pochi per evitare l’esonero. Nelle successive 10 gare, il nuovo tecnico Villa ha alzato la media, conquistando 24 punti (8 vittorie, 0 pareggi e 2 ko).

La Pistoiese è reduce da 5 vittorie consecutive, fra cui quella col Tau Altopascio, mentre le altre sono state ottenute con avversari di medio-basso cabotaggio (Corticella, Fiorenzuola, Cittadella Vis Modena, Progresso). Tratto distintivo dei toscani è la fase difensiva. Con 13 reti incassate, il reparto arretrato dell’Olandesina è secondo solo a quello del Ravenna (12). All’andata vinse la Pistoiese 1-0. Decisivo fu il gol di Cuomo, al 28’ della ripresa, sulla respinta di Fresia.

Mister Marchionni deve fronteggiare le assenze di Amoabeng (infortunato) e dell’ex Lordkipanidze (3 turni di squalifica). L’altro ex, ovvero Venturini è rientrato in gruppo giovedì, reduce da una dozzina di giorni a scartamento ridotto per problemi alla schiena. In difesa giocherà probabilmente Agnelli, mentre sulla mediana, Ilari avrà la prima maglia da titolare. Rebus in attacco, dove tutti i 4 attaccanti partono alla pari. Qualche problema di formazione ce l’ha anche mister Villa, che deve rinunciare ai difensori Bertolo e Accardi. Spazio dunque all’ex Polvani. Dalla Toscana attesi 340 tifosi. Il bilancio dei precedenti conta 13 vittorie del Ravenna, 17 pareggi e 15 vittorie della Pistoiese. La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Agnelli, Rrapaj; Biagi, Rossetti, Ilari; Lo Bosco, Manuzzi.