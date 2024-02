Biglietti disponibili. Attiva la prevendita per il confronto di sabato a Colle

E’ attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Asta Taverne-Siena, in programma sabato, con calcio d’inizio alle 14,30, al Gino Manni di Colle Val d’Elsa. I tagliandi, oltre che il giorno stesso dell’incontro alla biglietteria dello stadio, si potranno acquistare, fino alle 19 di domani sera, nei seguenti punti autorizzati: la sede del Siena Club Fedelissimi, in viale Europa, 21 (stasera dalle 21,20 alle 24); la tabaccheria Narghilè, in via Aretina, 6; la sede Avis Taverne e Arbia, in via Principale, 56; la segreteria dell’Asta Taverne. Il costo dei ticket è di 10 euro, sia per la tribuna coperta che per la tribuna scoperta. Gli under 14, invece, potranno entrare allo stadio gratuitamente, ritirando il tagliando direttamente all’ingresso. L’apertura dei cancelli del Gino Manni è prevista per le 13,30.