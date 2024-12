Blitz del Trodica, è campione d’inverno

Casette Verdini

1

Porto Sant’Elpidio

0

: Carnevali, Ferrari, Menchi (30’ st Ogievba), Moschetta, Ciurlanti (35’ st Forte), Tidiane, Midei, Moglianesi (45’ st Cingolani), Telloni (37’ st Giaccaglia), Del Brutto (17’ st Cuccù), Latini. All. Lattanzi.

PORTO SANT’ELPIDIO: Doello, Magliulo (45’ st Corvaro), Smerilli, Vallasciani (45’ st Zira A.), Cerquozzi, Trombetta, Macchini, Islami, Zira (43’ st Mannozzi), Bracalante (17’ st Panichi), Felloussa. All. Mengoni.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Rete: 45’ st Cuccù.

In zona Cesarini il Casette Verdini incassa 3 punti nel big match contro il Porto Sant’Elpidio, la rete è di Cuccù che sfrutta l’errore in fase di costruzione degli avversari e con un tiro incrociato manda la palla in fondo alla rete. La partita è avvincente: pericoloso il Casette Verdini (10’) con Del Brutto sulla cui conclusione è bravo Doello. Gli ospiti si fanno vivi con Macchini, la sua conclusione termina di poco sopra l’incrocio dei pali. Nella ripresa (6’) Latini serve Telloni che da dentro l’area piccola colpisce il pallone di petto e Doello neutralizza. Nel finale brividi in area locale con una serie di rimpalli fino a quando Carnevali s’impossessa della palla.