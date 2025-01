Blitz Il Mezzolara sgambetta la capolista

Torna prepotentemente in corsa per la vittoria finale il Mezzolara di Nicola Galletti che, sul campo della capolista Tropical Coriano, va sotto 1-0, ma riesce a ribaltarla nella ripresa grazie ad un tremendo uno-due firmato Battisti e Salonia. In virtù di questo successo, i biancazzurri budriesi salgono al secondo posto ad appena tre lunghezze dalla vetta della classifica. E ciò anche grazie al passo falso del Castenaso di Fabio Rizzo che, secondo prima di questa partita, è stato inaspettatamente sconfitto 1-0, tra le mura amiche, dal Reno.

Le altre tre bolognesi che militano nel girone B di Eccellenza hanno portato a casa altrettanti pareggi: il Medicina Fossatone di Franco Farneti ha impattato 1-1, tra le mura amiche, contro il più quotato Pietracuta, l’Osteria Grande di Vito Melotti ha chiuso 2-2 il match casalingo contro il Futball Cava Ronco mentre il fanalino di coda Granamica di Riccardo Regno ha strappato un ottimo pareggio esterno per 1-1 sul campo del Solarolo. Nel girone A, lo Zola Predosa continua a regalare emozioni: il team di Nicola Zecchi è stato infatti capace di espugnare 3-1 il campo della capolista Correggese ed ora i punti di distacco dalla vetta sono appena sette.

Nicola Baldini