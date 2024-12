Blitz in casa dell’Azzurra. Trodica vince e va in testa

Azzurra Colli

0

Trodica

1

AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Felicetti, Filipponi, Gabrielli, Rinaldi, Regnicoli, Vallorani, Galli (85′ Del Marro), Valentini, Pampano. All: Vagnoni.

TRODICA: Febbo, Gobbi, Greco, Emiliozzi, Ciaramitaro (75′ Ciccalè), Chornopyschuk (60′ Candia), Giovannini (77′ Marcaccio), Panichelli, Voinea, Susic, Cappelletti (60′ Bonvin). All: Buratti.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Rete: 66′ Panichelli.

Note. Espulsi: 64’ Valentini, 95’ Voinea

Colpaccio del Trodica, che si impone di misura in casa dell’Azzurra Colli ed allunga così al primo posto in classifica. I ragazzi di Buratti, approfittando anche del passo falso del Porto Sant’Elpidio, si trovano da soli al comando della classifica. Gara molto equilibrata quella tra le formazioni. Nel primo tempo subito ospiti vicini al gol con il gran tiro di Voinea che impatta sulla traversa. Nella ripresa l’Azzurra Colli resta presto in dieci per il doppio giallo comminato a Valentini. Superiorità numerica che viene subito sfruttata dal Trodica. I biancocelesti due minuti dopo vanno in gol con Panichelli e si portano in vantaggio. L’Azzurra Colli non molla, ma Febbo è attentissimo e chiude lo specchio a Rodriguez. Nel finale ancora decisivo il portiere ospite su Filipponi. Al 95’ anche il Trodica resta in dieci per la doppia ammonizione a Voinea, ma ormai è troppo tardi. Gli ospiti difendono bene sul forcing locale, portano via tre punti pesantissimi per la classifica e guardano con ottimismo al futuro.