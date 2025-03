Blitz Zola Predosa, successo e quarto posto

Il pareggio casalingo a reti bianche contro il Futball Cava Ronco costa caro al Mezzolara che, a causa della concomitante vittoria della principale inseguitrice Tropical Coriano sul campo della Sampierana, si vede agganciare dalla stessa compagine romagnola in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza.

Di questo mezzo passo falso del team budriese non ha approfittato la terza della classe Castenaso che, in vantaggio in casa del Solarolo, si è vista raggiungere in pieno recupero.

Il derby tutto bolognese tra Medicina Fossatone e Osteria Grande si è concluso a reti bianche mentre per il fanalino di coda Granamica, sconfitto 2-0 tra le mura amiche dalla diretta rivale Faenza, la retrocessione in Promozione è ormai, purtroppo, cosa certa.

Nel prossimo turno, il Mezzolara farà visita alla Reno mentre il Tropical Coriano ospiterà il Russi.

Per quanto riguarda il girone A, lo Zola Predosa – unica bolognese che milita in questo difficilissimo raggruppamento – ha centrato un’ottima vittoria esterna per 2-1 sul terreno di gioco del Gotico Garibaldina in piena bagarre per non retrocedere. Grazie a questo successo, il team di Nicola Zecchi è salito al quarto posto in classifica a quota 54 punti.