’Bob’ Scopetani pesca il jolly allo scadere. E Caleca prende per mano il Firenzuola

Ventisettesima giornata. Tra i portieri da segnalare Ioanna del Casellina, giovane ma con esperienze anche in categorie superiori, che rimane imbattuto consentendo alla squadra di tornare alla vittoria (1-0 in casa sulla Sancat). Tra i difensori da evidenziare le prove di Martini del Pelago, che mette a segno la prima rete nel netto successo casalingo contro il Bagno a Ripoli (3-0); Matteo Lazzarini del Carbonile, che realizza la rete decisiva in una vittoria importantissima in chiave salvezza, per 1-0 sul campo della Sandro Vignini Vicchio; Messere della Laurenziana va in gol nel 2-2 casalingo che ferma la capolista Poggio a Caiano.

Tra i centrocampisti si mettono in luce Tani del Real Peretola, che mette a segno una doppietta nei primi 7’, dando il via alla vittoria per 3-2 sul campo del San Giusto; Borsotti dello Spartaco Banti Barberino entra dalla panchina e mette a segno una doppietta nel finale, con la capolista del Girone D che va a vincere per 3-0 a Pontassieve con la Nova Vigor Misercordia; Salsi della Grevigiana firma uno dei gol con cui la sua squadra espugna Castellina in Chianti (0-3); Lotti del Daytona mette il sigillo al netto 3-0 della nuova capolista del Girone F, che in casa batte il Sesto Calcio e scavalca di un punto il Poggio a Caiano.

Tra gli attaccanti Frassineti dell’Impruneta Tavarnuzze segna nel 3-2 casalingo contro la Sambuca, che riporta la sua squadra al secondo posto del Girone E; Enzo Caleca (Firenzuola) va a segno in una vittoria fondamentale per la salvezza della squadra dell’Alto Mugello (1-2 sul campo della Ludus ’90); Bonanni del Sant’Agata entra dalla panchina e realizza la rete decisiva dei mugellani nella trasferta contro la Molinense (1-2).

L’allenatore della settimana è Alessio Lenzetti del Daytona, che torna in vetta al Girone F alla vigilia della volata finale per la promozione diretta in Prima Categoria.