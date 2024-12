Boccata d’ossigeno per i padroni di casa. L’Urbania inciampa sui Portuali. Gol da tre punti per Gioacchini

PORTUALI DORICA

1

URBANIA

0

PORTUALI DORICA: S. Tavoni, Ragni, Lucesoli, Girolimini, Fabiani, F. Tavoni, Candolfi, Testoni (65’ Catalani), Gioacchini (54’ Pangrazi), Mascambruni (82’ De Marco), Guzzini (82’ Paloka). All. Ceccarelli.

URBANIA: Nannetti, Temellini (46’ Scarcella), Antoniucci (90’ Diene), Dal Compare, Sarli (46’ Zingaretti), Paoli, Lani (65’ Franca), Carnesecchi (75’ Bicchiarelli), Rivi, Farias, Catani. All. Lilli.

Arbitro: Maiellaro di Parma.

Rete: 43’ Gioacchini.

Note: ammoniti Temellini, Candolfi, Carnesecchi, Pangrazi, Farias, Ragni; rec. 1’+4’; spett. 90 circa.

Respirano i Portuali Dorica. Ruggisce il Giuliani di Torrette. Gli anconetani superano 1-0 l’Urbania nel fortino di casa e ottengono tre punti fondamentali per la salvezza. L’approccio della squadra di Ceccarelli è importante. Al 10’ Gioacchini spizza di testa e Guzzini spara a botta sicura: la retroguardia durantina mura in maniera provvidenziale. Al 38’ Mascambruni, da calcio di punizione, offre ancora a Gioacchini, che gira bene di testa ma la difesa contiene in corner. Il terzo tentativo è quello buono per il ‘9’ dorico. È il 43’ quando, dopo una rete annullata senza proteste all’Urbania (palla uscita in rimessa laterale), i Portuali la sbloccano con merito: affondo di Mascambruni dalla sinistra, respinta di Nannetti e Gioacchini irrompe inchiodando l’1-0. Serve altra ripresa ai pesaresi, che in effetti mettono il turbo. Al 47’ Zingaretti, subentrato, viene disinnescato da Tavoni. Un quarto d’ora dopo ci prova anche Lani, ma non riesce a pareggiare. I Portuali si rifanno vedere con Guzzini, prima del malinteso (75’) con la palla che schizza sul palo a Tavoni battuto. Da corner Urbania pericolosa con un colpo di testa fuori di poco. Nel finale i locali alzano il muro e custodiscono una vittoria ossigenante nella convulsa lotta per non retrocedere. Battuta d’arresto per la formazione di Lilli, che conferma un trend poco redditizio lontana dalle mura amiche.

Giacomo Giampieri