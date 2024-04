Bogliasco travolge Levanto 4-0: capolista implacabile al 'Raso Scaramuccia'

Levanto

0

Bogliasco

4

LEVANTO: Rollandi, Moggia (67’ Bagnasco), Nicora (46’ Folli), Ambrosini, Del Vigo, Bonati, Pozzi (78’ Schiaffino), Daniello, Rezzano (55’ Righetti), Barilari (55’ Callo), Lagaxio Lorenzo. A disp. Lagaxio Luca, Lorenzini, Motto, Tuvo. All. Agata.

BOGLIASCO: Gianrossi, Maggiora (55’ Origlia), Alesso D., Rossi (55’ Fanchini), Manzi, Lorefice, Alesso P. (68’ Traverso), Allocca, Pintus, Cappelletti (68’ Provenzano), Moretti (77’ Messina). A disp. Girardi, Travaglino, Martire, Sbolgi. All. Girardi.

Arbitro: Mazzoni (assistenti Gioia Dainese e Grassi) di Chiavari.

Marcatori: 16’ Moretti, 29’ Pintus, 38’ Cappelletti, 88’ Provenzano.

Note: espulso all’80’ Ambrosini.

LEVANTO – Troppo forte la capolista Bogliasco per il Levanto, travolto 4-0 al ‘Raso Scaramuccia’. Levantini che scivolano in zona play-out al 12° posto staccati di tre lunghezze dall’Int. Beverino. Bogliaschini che, invece, allungano in vetta portando a cinque i punti di vantaggio dalla Caperanese battuta per 2-1 a sorpresa al ‘Daneri’ dal Canaletto. Eppure la prima emozione è dei padroni di casa che all’8’ potrebbero passare in vantaggio ma il pregevole cross del giovane Pozzi attraversa tutta la porta avversaria senza che Rezzano e Lorenzo Lagaxio riescano a deviarlo in rete. Al 16’ gli ospiti passano in vantaggio con una micidiale conclusione dal limite di Moretti che infila l’incrocio dei pali. Al 29’ e al 38’ Pintus e Cappelletti pongono fine alla contesa col secondo e terzo gol. Nel finale all’88’ giunge il poker del neoentrato Provenzano.

P.G.