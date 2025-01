Bomber bello pure di notte. Benedetti stende i liguri

SERAVEZZA2FEZZANESE0

SERAVEZZA: Lagomarsini, Mosti, Sanzone, Coly, Paolieri, Menghi, Greco, Bocci (42’ st Sforzi), Stabile (31’ st Bartolini), Lepri (17’ st Sava), Benedetti. All. Lucio Brando.

FEZZANESE: Calò, Benassi (38’ st Cantatore ), Giampieri (46’ st Locori), Nicolini, D’Alessandro, Bechini, Scienzu (18’ st Campana), Beccarelli, Loffredo, Lunghi (50’ st Perez), Mariotti. All. Andrea Gatti.

Arbitro: Giovanni Matteo di Sala Consilina (assistenti di linea Filippo Panebarca di Foggia e Fabio Santo di Barletta).

Reti: 17’ pt Benedetti; 52’ st Benedetti.

Note: ammoniti Mosti (S), Sanzone (S), Lunghi (F) e Nicolini (F); angoli 3-3.

SERAVEZZA – È bello anche di notte Lorenzo Benedetti che mette nella calza del Seravezza il carbone di zucchero regalando con due calci da fermo (punizione magistrale poco dopo il quarto d’ora e poi rigore allo scadere) una vittoria “all’inglese“ ai verdazzurri, che così approfittando dello scivolone pomeridiano del Grosseto si riprendono subito il secondo posto rimanendo a -6 dalla capolista Livorno. Ieri sera nel posticipo domenicale della prima giornata di ritorno il Seravezza ha bagnato il suo 2025 con un successo senza prender gol ma soprattutto erigendo una statua al suo bomber di sempre della storia: il camaiorese Benedetti ha infatti tagliato il traguardo della tripla cifra realizzativa in maglia verdazzurra, arrivando anche in doppia cifra stagionale con 11 gol in questo campionato. Per lui sono 101 gol in 181 presenze.

La Fezzanese ultima della classe ci ha potuto far poco: la serata “benedetta“ era scritta nel destino. Nonostante fosse senza Bedini, Bellini e Salerno, il Seravezza ha comunque dettato il gioco come voleva mister Brando, che ha giocoforza dovuto riportare il suo pupillo Menghi sulla linea mediana. La partita bomber Benedetti poteva già sbloccarla al 9’ su azione ma invece si mangia un gol fatto sulla gran pennellata di Greco. Poco dopo viene annullata la rete in spizzata di Stabile da azione d’angolo per fuorigioco. Ma il vantaggio è nell’aria e lo pianta all’incrocio Benedetti su punizione dal limite. L’avversario ligure però dimostra di non esser sceso in Versilia per fare la vittima sacrificale e col passare dei minuti cresce di tono, anche perché l’arbitro tollera il fisico agonismo dei verdi ospiti. Nella ripresa il Seravezza riparte con un po’ troppa sufficienza e superficialità: Sanzone e Greco un paio di volte sono costretti a rimediare ai propri errori. La Fezzanese ci crede provandoci con Lunghi in sforbiciata volante che non inquadra la porta e con Mariotti di testa. La squadra di Gatti prova a sfondare a sinistra e crea pericoli vari. Poi l’ingresso dell’ultimo acquisto 2006 Sava (che prende anche un palo) ridà verve al Seravezza che nel finale fa il raddoppio su penalty di Benedetti procurato dal 2006 Paolieri.