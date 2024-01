Bomber Nicastro in uscita. Insistenti sirene da Pesaro

Le voci di mercato sono ormai insistenti: Francesco "Ciccio" Nicastro potrebbe lasciare Pontedera. Le sirene provenienti da Pesaro sembrano sempre più forti per convincere (si parla di un biennale) il 32enne bomber, in scadenza di contratto, a raggiungere le Marche già in gennaio. Vedremo se tra giocatore, Vis Pesaro e Pontedera verrà trovato un accordo che soddisfi tutti.

Anche perché la filosofia del club granata è chiara: chi vuol andarsene non viene trattenuto, ma nemmeno svenduto. Intanto la bontà del rendimento della prima metà di stagione dei granata (domenica il match contro il Sestri Levante apre il girone di ritorno) è suffragata dai numeri statistici. Uno tra i dati più significativi è quello dell’xG (expected gol) che oltre alla pericolosità di una squadra esprime anche i punti che questa può ottenere. Per i granata l’attesa era di 27 per un’ottava posizione nel girone (dietro a Cesena, Carrarese, Entella, Pescara, Rimini, Torres e Gubbio) e la formazione di Canzi ha girato in sesta posizione con 29 punti, quindi sostanzialmente in linea con le aspettative. Con un valore di xG pari a 29,13 (la media della Serie C è 22,87) il Pontedera è settimo come produzione offensiva tra le 60 squadre della categoria, mentre, sempre in tutta la C, è nono come tocchi in area (336 contro una media di 274,65) decimo come tocchi in area nei 90 minuti (16,34 contro una media di 13,37) ma terzo nel girone B dietro a Pescara e Perugia. Sempre considerando solo il girone (20 squadre) i granata sono decimi come numero di tiri in porta, ma secondi per distanza media di tiro con 17,74 metri (più da vicino tira solo la capolista Cesena: 16,59 metri) e questo significa che la stoccata finale avviene spesso da dentro l’area.

E’ un dato legato ai tanti tocchi in area, e testimone, insieme all’ xG, della produzione di tante occasioni. Che non sempre vengono convertire in rete, ma stanno a certificare la bontà del gioco offensivo espresso. Anche...indietreggiando sul terreno di gioco i dati restano di primo livello: il 63,2% di successo nei duelli difensivi colloca infatti il Pontedera al sesto posto dell’intera Serie C, migliorando così l’ottava posizione occupata alla 13a giornata, mentre è conservato il primato per recuperi palla, che sono 84,02 a partita. Infine, sono 381 i cross effettuati (media Serie C 304,92) per un settimo posto in categoria e con una precisione del 34,9% (25a posizione). Infine, oggi (alle 17) il Pontedera ha invitato soci e sponsor all’evento cittadino presso la galleria d’arte Il Germoglio per la chiusura della mostra Pons Herae, realizzata da Matteo Volpi e curata da Aldo Filippi. Presenti anche il presidente Millozzi, l’allenatore Canzi e alcuni calciatori.

Stefano Lemmi