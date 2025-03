Bomber Sciapi non perdona. Il Fucecchio può esultare

Fucecchio

3

Pontebuggianese

2

FUCECCHIO: Del Bino, Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Cenci, Geniotal, Agostini (65’ Fiorini), Rigirozzo (74’ Guerrucci), Sciapi. All.: Targetti

PONTEBUGGIANESE: Rizzato, Martinelli, Lucaccini, Provinzano (85’ Aiazzi), Palmese, Chelini, Kapidani, Pievani, Granucci, Sgherri (62’ Asara), Fantini (79’ Sali). All.: Vettori

Arbitro: Evangelista di Treviglio

Reti: 7’ Geniotal; 11’ Martinelli; 28’ Granucci; 33’ Agostini; 92’ Sciapi

FUCECCHIO – Nonostante il forte vento, Fucecchio e Pontebuggianese si affrontano a viso aperto dando vita ad una bella gara dove alla fine la spuntano i bianconeri locali. Fucecchio avanti al 7’ con Geniotal dopo una irresistibile discesa palla al piede di Rigirozzo dagli sviluppi di un corner ospite. Proprio su due calci d’angolo arriva però la reazione del Pontebuggianese: all’11’ Martinelli insacca tutto solo in area piccola quello calciato da Lucaccini e al 28’ Granucci trasforma al volo di sinistro quello eseguito da Pievani. A livello di gesto tecnico non è certo da meno il giovane attaccante locale Agostini, che al 33’ sul cross dalla sinistra di Rigirozzo, controlla di petto, salta il diretto avversario con un delizioso pallonetto e mette in rete. Nella ripresa, il Fuceccho sfiora il gol con Sciapi, Agostini, Fiorini, Ghelardoni e Geniotal ma all’85’ e 90’ è Granucci a spaventare i locali (nel primo caso strepitoso intervento di Del Bino). Al 92’, però, ci pensa bomber Sciapi a ribadire in rete il tiro di Geniotal respinto corto da Rizzato e a mandare il Fucecchio a meno uno dai play-off.

Simone Cioni