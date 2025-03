Rimini dottor Jekyll e mister Hyde. Trasferte da big, ma al ’Neri’ non va

Guardando il calendario dei prossimi due impegni tra campionato e Coppa Italia c’è quasi da tirare un sospiro di sollievo preparando la valigia. Sabato a Sassari in campionato e martedì a Gorgonzola in Coppa Italia. Il Rimini in questa stagione più viaggia e più è felice. È un dato di fatto che, al di là di tutto, fa storcere il naso ai tifosi biancorossi. Perché al ’Neri’ i biancorossi quest’anno non si sentono evidentemente troppo a casa. Sedici gare di campionato: 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Vittorie che diventano 6 se si aggiungono le due di coppa contro Arzignano Valchiampo al primo turno e la semifinale di ritorno contro il Trapani. Ma il ’grosso’ il Rimini anche in Coppa Italia lo ha fatto lontano dalla Romagna con tre vittorie e un pareggio. Al ’Neri’ in campionato i biancorossi i tre punti li hanno strappati a Milan Futuro, Legnago, Pontedera e Ascoli. Poi tutte le altre hanno lasciato Piazzale del Popolo con un sorriso pieno o un mezzo sorriso. Tanto che il Rimini ha uno dei peggiori rendimenti casalinghi del girone. Con i loro 17 punti raccolti i biancorossi hanno fatto meglio di Spal, Milan Futuro, Sestri Levante e Legnago. Tutte squadre che stanno lottando a denti stretti per non retrocedere in serie D. È evidente che su qualcosa c’è da interrogarsi. Soprattutto se poi si dà un’occhiata a quanto raccolto in trasferta: 28 punti. Meglio hanno fatto nel girone soltanto Torres, Virtus Entella, Pescara e Ternana. Insomma, le big del girone.

Due facce dello stesso Rimini. Che probabilmente non hanno permesso alla squadra di mister Buscè di fare il salto di qualità in questa stagione. Ora i biancorossi al ’Neri’, da qui alla fine della stagione, dovranno fare i conti con gare decisamente pesanti. In primis il ritorno di coppa con la Giana Erminio con la data da segnare sul calendario fissata per martedì 8 aprile. Ma prima di quel giorno in casa il Rimini in campionato se la dovrà vedere con il Sestri Levante per fare un po’ di ’rodaggio’ casalingo in vista del match di ritorno della finalissima. Il periodo è cruciale e la squadra di Buscè, almeno in questa parte finale di stagione, dovrà dare la svolta al ’Neri’ per raggiungere i suoi obiettivi.