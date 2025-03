Coppa Italia Promozione: oggi la partita di ritorno. S.Orso insegue il sogno della finale. Ma prima bisogna battere il Marina

Oggi per la gara di ritorno delle semifinali della Coppa Italia di Promozione si gioca Marina Calcio-S. Orso 1980. Calcio d’inizio alle ore 15. All’andata il risultato fu di 0 a 0.

"Partita importante – sottolinea il direttore sportivo del Sant’Orso Giancarlo Ruggieri – perché designerà la prima finalista. Conosciamo bene il valore dei nostri avversari ma proveremo a raggiungere la finale dove presumibilmente visto il 4 a 0 dell’andata ci sarà il Trodica che ha già vinto il campionato (Promozione girone B) ed a cui vanno i nostri complimenti".

Stando al regolamento dopo il tempo regolamentare in caso di parità (non valgono gli eventuali gol segnati in trasferta) si passerà direttamente ai calci di rigore. Arbitra Mattia Gasparoni di Jesi, assitenti Saverio Illuminati di Macerata e Mattia Gasparri di Pesaro.

L’altra gara di ritorno delle semifinali tra Atletico Azzurra Colli- Trodica si giocherà mercoledì 26 marzo alle ore 18. Qui, come ha già detto Ruggieri, è facile pronosticare la squadra che passerà il turno in quanto all’andata il Trodica ha ‘strapazzato’ gli avversari con un rotondo 4 a 0.

