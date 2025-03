La Robur corre verso lo scontro diretto. Mister Magrini ‘conta’ i disponibili

Dopo il pareeggio del Franchi con il Terranuova Traiana, la Robur ha ripreso ieri gli allenamenti: i bianconeri hanno iniziato a preparare la prossima sfida offerta dal calendario, la trasferta di domenica sul campo della Fulgens Foligno. Se, con la fine della stagione regolare che si sta avvicinando, ogni incontro mette in palio punti pesanti, quelli dell’Enzo Blasone, per la squadra di Magrini, varranno doppio: gli umbri, al momento, sono secondi in classifica, a +5 da Bianchi e compagni che, con un successo, potrebbero quindi avvicinarsi ai piani altissimi della classifica e a quello che si sono prefissati come obiettivo, il secondo posto.

Il tecnico bianconero, ‘da tradizione’, dovrà fare a meno ad alcune sue pedine: oltre agli infortunati Ricchi, che ha terminato anticipatamente la stagione, e Di Gianni (entrambi proseguono con i rispettivi percorsi di recupero), a Foligo non ci sarà Elvaris Suplja: il classe 2006 rimarrà in ritiro con la nazionale Under 21 del Kosovo fino a mercoledì prossimo, sostenendo anche due test amichevoli, contro i pari età e della Turchia e della Moldavia.

Per Magrini si riproporrà perciò il solito problema ‘under’, sia per la costruzione della formazione titolare che per le sostituzioni a gara in corso: possibile che sia di nuovo Stacchiotti, che con il Terranuova Traiana ha scaldato i motori, a difendere la porta della Robur contro la Fulgens Foligno. L’alternativa è l’utilizzo di Carbè, l’unico 2006 di movimento a disposizione, che toglierebbe però esperienza al reparto offensivo dove stanno trovando continuità Candido, Boccardi, il giocatore al momento più in forma della Robur, e Galligani.

In tema under, fortuna che Di Paola, 2005, ha scontato sabato scorso il suo turno di squalifica ed è pronto a riprendersi il posto a sinistra della linea difensiva con il ritorno di Cavallari, chiamato al Franchi a fare il terzino, al centro, probabilmente a fianco di Achy. E Morosi (2004) sulla corsia destra.

Ieri al Bertoni i bianconeri si sono dedicati inizialmente a un lavoro volto a migliorare la condizione atletica; sono quindi passati a una serie di possessi palla tecnico-tattici. La giornata si è poi conclusa con la tradizionale partitella di fine allenamento.