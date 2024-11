Bonura archivia la Coppa. Sangio: missione salvezza

Nessun dramma ma un pizzico di giustificata amarezza. La Sangiovannese ha definitivamente salutato la Coppa Italia, il 2-1 incassato mercoledì pomeriggio dal Follonica Gavorrano ha di fatto chiuso l’avventura degli uomini di Marco Bonura nella competizione tricolore, aldilà di una prestazione sicuramente positiva con tante occasioni create ma mal finalizzate in area di rigore vuoi per un pizzico di imprecisione e sfortuna, vedi l’opportunità capitata sui piedi di Lombardi e finita sul palo, e per la giornata di grazia dell’estremo difensore ospite Romano autore, soprattutto nel primo tempo, di tre classiche parate salva risultato. Già da ieri, e non poteva essere altrimenti, si è girato pagina per concentrarsi appieno sulla gara che dopodomani Nannini e compagni giocheranno allo Stefano Lotti di Poggibonsi contro i giallorossi di Stefano Calderini che, come il Marzocco, arrivano da un importante successo conseguito, ma in trasferta, ai danni del Flaminia. Sarà una gara aperta a ogni risultato per il momento favorevole delle due compagini, tra l’altro la partita in programma in terra senese vedrà il rinnovo del pluriennale gemellaggio tra le due tifoserie. Sugli spalti, insomma, sarà sicuramente festa ma in campo come giusto che sia le due formazioni si daranno sportivamente battaglia per avere la meglio sull’avversario e mettere preziosi punti alle rispettive classifiche.

Mas.Bag.