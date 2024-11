La storia. Il Brera riabbraccia il FENIX Trophy. Esordio mercoledì all’Arena Civica

Il FENIX Trophy torna a illuminare l’Arena Civica di Milano: mercoledì 27 novembre alle 20:30, il Brera FC, storicamente riconosciuto come la “terza squadra di Milano” (anche se la promozione in serie C dell’Alcione ha rimescolato le gerarchie), affronterà i montenegrini del Fans United. Fondato nel 2000 da Alessandro Aleotti, il Brera FC ha sempre rappresentato una realtà calcistica innovativa nel panorama milanese. Nonostante la militanza nel calcio dilettantistico, il club si è distinto per iniziative sociali e culturali, come la creazione della squadra FreeOpera Brera, composta da detenuti del carcere di Opera, che partecipò al campionato di Terza Categoria nel 2003/2004.

Il FENIX Trophy, ideato e organizzato dal Brera FC, è un torneo internazionale che coinvolge club dilettantistici europei selezionati per la loro unicità sociale, storica e culturale. L’acronimo FENIX sta per Friendly European Non-professional Innovative Xenial, con l’obiettivo di promuovere il fair play, la sostenibilità economica e l’innovazione nel calcio non professionistico. L’edizione 2024-2025 del torneo vede la partecipazione di squadre provenienti da 13 paesi europei. I biglietti sono in vendita a 10 euro, con ingresso gratuito per i minori di 12 anni. L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube FenixTrophy TV.

M.B.