Bonura e Lelli: niente sconti. Tutti i numeri del derby

di Massimo Bagiardi

SAN GIOVANNI

È tutto pronto per Sangiovannese-Montevarchi, la gara numero 105 delle due società che domani alle 14.30 andrà in scena al Virgilio Fedini. Come ricorda lo storico azzurro Leonardo De Nicola, sarà la 79esima sfida in campionato e la 53esima sul terreno del Marzocco per un bilancio complessivo, tenuto conto delle partite giocate anche in Coppa Italia, Coppa Toscana e Coppa Volpi, di 36 successi e 112 reti per la Sangiovannese, 31 vittorie e 91 segnature per il Montevarchi e 37 incontri terminati in parità. Nelle gare di solo campionato i rossoblù sono avanti nel computo con 24 successi contro i 23 degli azzurri e 31 i pareggi collezionati. Quella di San Giovanni è la sfida numero 39 che si andrà a giocare domani con un bilancio, complessivo, di 16 vittorie per la Sangiovannese, 9 quelle del Montevarchi e 13 pareggi ultimo dei quali nel confronto giocato lo scorso Febbraio al Fedini terminato 0-0, dopo un rigore sbagliato da Priore e un’occasione gigantesca gettata alle ortiche dall’aquilotto Rufini a una manciata di minuti dal termine. La Sangiovannese non batte gli eterni rivali da oltre 5 anni per l’esattezza dal 29 settembre del 2019 quando un’incornata di Scoscini, nel primo tempo, consegnò la vittoria agli allora ragazzi allenati da Simone Calori. Il Montevarchi, nel frattempo, s’è tolto anche la soddisfazione di giocare due anni in serie C - festeggiando il salto nel professionismo proprio a San Giovanni con un 2-0 il 13 giugno del 2021 - ma negli ultimi cinque confronti l’ago della bilancio pende sempre sulla sponda aquilotta considerati i due pari e le tre affermazioni della società presieduta da Angelo Livi. Sono stati 10 i derby del Valdarno giocati nel mese di Novembre soltanto tre di questi quelli disputati a San Giovanni con 4 successi della Sangiovannese, 3 del Montevarchi e altrettanti pareggi. E c’è un precedente anche per quel che riguarda il giorno 3 di questo mese, esattamente l’incontro giocato al "Brilli Peri" in serie C nella stagione 1974-75 e finito in parità, 0-0, senza grandi emozioni. Ma come ogni derby vuole quello di domani avrà come sempre una storia a sé, si affronteranno due formazioni con una classifica non troppo in linea rispetto agli obiettivi societari ma, al tempo stesso, con la grande voglia di prevalere sull’avversario per dare una svolta in positivo alla stagione e regalare, ai propri sostenitori, un qualcosa che conta molto di più dei tre punti in palio.