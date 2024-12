Bonura promuove la Sangio. La serie utile si allunga

Dal triplice fischio di Terranuova la Sangiovannese è ufficialmente in vacanza per quattro giorni, ritornerà a lavorare nel pomeriggio del 27, sabato e domenica doppi allenamenti e il 30 mattina, alle 11, amichevole a Grassina contro i rossoverdi fiorentini partecipanti al campionato di Eccellenza. Lo 0-0 rimediato al "Matteini" ha permesso di muovere la classifica e allungare a tre la striscia di risultati utili consecutivi.

Marco Bonura non nasconde però l’amarezza per il gol annullato a Pertici nella ripresa, a suo dire regolare, che avrebbe consegnato una vittoria di platino ai suoi ragazzi: "Non abbiamo fatto bene nel primo tempo ma la squadra si è riscattata nella ripresa creando diverse azioni e segnando a mio modo di vedere una rete regolare. Non ho capito il perché ce l’abbiano annullata, ci hanno privati di un episodio che poteva cambiare l’evolversi della gara".

Per Santo Stefano, intanto, ricorre il ventesimo anniversario della morte del presidentissimo Arduino Casprini deceduto in un incidente stradale attorno all’ora di cena a pochi metri dalla sua azienda. San Giovanni lo ha sempre ricordato e lo ricorderà continuamente con grande affetto. Grazie a lui il calcio del Marzocco ha riassaporato il professionismo e si è tolto grandissime soddisfazioni.

Mas. Bag.